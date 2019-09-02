2019-09-02T10:47:05+03:00
Общество

Стало известно, насколько количество стариков в Саратовской области превышает все остальные возрасты

11% всех жителей региона — старше 70 лет
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Каждый десятый житель Саратовской области - пенсионер преклонного возрастаКаждый десятый житель Саратовской области - пенсионер преклонного возраста
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Саратовстат опубликовал данные о распределении населения Саратовской области по возрастным группам на 1 января 2019 года. Больше всех в Саратовской области проживает стариков от 70 и старше — 269,4 тыс. человек, 11% всего населения региона.

Вторая по численности группа — от 30 до 34 лет (198,9 тыс. человек), они на 1 января составляли 8,2 % населения региона.

Согласно подсчетам Саратовстата, этот же возраст является переломным в соотношении полов — если во всех возрастных группах младше количество мужчин превышает количество женщин, то после 34 лет число жительниц Саратовской области начинает превышать мужское население, и чем старше, тем в большей пропорции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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