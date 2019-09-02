2019-09-02T10:29:22+03:00
Общество

Саратовского бизнесмена обвинили в попытке подкупа сотрудника УФСБ миллионом рублей

Деньги были нужны, чтобы избежать проверок
Екатерина Семенова
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Во Фрунзенском районе Саратова завершено расследование уголовного дела о взятке сотруднику УФСБ.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — 36-летний мужчина, директор коммерческой организации.

Следствие считает, что 24 апреля гражданин передал оперуполномоченному УФСБ миллион рублей. Деньги должны были стать гарантией, что две фирмы смогут избежать проверок, связанных с незаконным хранением и перевозкой по железной дороге.

Сотрудник ведомства отказался от взятки. Средства были переданы под контролем отдела собственной безопасности УФСБ Саратовской области.

Директор фирмы был задержан и отправлен под домашний арест. Уголовное дело направлено в прокуратуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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