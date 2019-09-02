Саратовского бизнесмена обвинили в попытке подкупа сотрудника УФСБ миллионом рублей
Во Фрунзенском районе Саратова завершено расследование уголовного дела о взятке сотруднику УФСБ.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — 36-летний мужчина, директор коммерческой организации.
Следствие считает, что 24 апреля гражданин передал оперуполномоченному УФСБ миллион рублей. Деньги должны были стать гарантией, что две фирмы смогут избежать проверок, связанных с незаконным хранением и перевозкой по железной дороге.
Сотрудник ведомства отказался от взятки. Средства были переданы под контролем отдела собственной безопасности УФСБ Саратовской области.
Директор фирмы был задержан и отправлен под домашний арест. Уголовное дело направлено в прокуратуру.
ИСТОЧНИК KP.RU