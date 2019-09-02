Обращение Радаева к Путину подняло саратовского губернатора в федеральном рейтинге

СЕГОДНЯ 10:19 2019-09-02T10:27:25+03:00

Глава региона попросил денег на дорогу и жилье для сирот

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На прошлой неделе, 27 августа, президент России Владимир Путин посетил с рабочим визитом саратовский аэропорт «Гагарин».

К главе государства обратился с рядом просьб губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Он попросил помочь с реконструкцией объездной четырехполосной дороги. Трасса будет обслуживать всю агломерацию, свыше 1 млн человек.

Также Валерий Радаев обратился за поддержкой в решении вопроса жилья для детей-сирот. Новые квартиры должны получить 6 тыс. человек.

Обращение за поддержкой президенту помогло Валерию Радаеву подняться на 15-е место в рейтинге «Губернаторская повестка» фонда «Петербургская политика».

Напомним, до этого Валерий Радаев занимал 22-е место.

ИСТОЧНИК KP.RU