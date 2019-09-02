Обращение Радаева к Путину подняло саратовского губернатора в федеральном рейтинге
На прошлой неделе, 27 августа, президент России Владимир Путин посетил с рабочим визитом саратовский аэропорт «Гагарин».
К главе государства обратился с рядом просьб губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Он попросил помочь с реконструкцией объездной четырехполосной дороги. Трасса будет обслуживать всю агломерацию, свыше 1 млн человек.
Также Валерий Радаев обратился за поддержкой в решении вопроса жилья для детей-сирот. Новые квартиры должны получить 6 тыс. человек.
Обращение за поддержкой президенту помогло Валерию Радаеву подняться на 15-е место в рейтинге «Губернаторская повестка» фонда «Петербургская политика».
Напомним, до этого Валерий Радаев занимал 22-е место.
ИСТОЧНИК KP.RU