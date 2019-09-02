Мэр Саратова пообещал спортивную площадку лицею на линейке в День знаний
Михаил Исаев поучаствовал в открытии нового учебного года в Медико-биологическом лицее
Михаил Исаев пообещал лицеистам спортивную площадку
Изменить размер текста:
Среди гостей на линейке в Медико-биологическом лицее на улице Блинова в Саратове 2 сентября появился мэр Михаил Исаев. Его сопровождала глава Ленинского района Лада Мокроусова.
Он поздравил лицей с 24 выпуском в этом году и напутствовал первоклассников. Кроме того, Исаев пообещал, что у учреждения к следующему году появится своя спортивная летняя площадка. Этот вопрос он уже обсудил с главой Ленинского района.
Первоклашки в МБЛ
ИСТОЧНИК KP.RU