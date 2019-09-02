Мэр Саратова пообещал спортивную площадку лицею на линейке в День знаний

СЕГОДНЯ 10:12 2019-09-02T10:15:30+03:00

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Среди гостей на линейке в Медико-биологическом лицее на улице Блинова в Саратове 2 сентября появился мэр Михаил Исаев. Его сопровождала глава Ленинского района Лада Мокроусова.

Он поздравил лицей с 24 выпуском в этом году и напутствовал первоклассников. Кроме того, Исаев пообещал, что у учреждения к следующему году появится своя спортивная летняя площадка. Этот вопрос он уже обсудил с главой Ленинского района.

Первоклашки в МБЛ

ИСТОЧНИК KP.RU