Саратовец сжег в полях две машины
Его поймали
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Полиция Саратовского района раскрыла поджог двух автомобилей в СНТ «Колос», расположенном у поселка Долгий Буерак.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, кто-то поджег «Приору», принадлежащую 64-летней женщине, и «Калину» 46-летнего мужчины.
Автомобили сгорели, в результате ЧП никто не пострадал.
В отдел полиции по подозрению в преступлениях доставили 38-летнего саратовца, по делу проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU