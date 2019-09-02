Саратовец сжег в полях две машины

СЕГОДНЯ 09:34 2019-09-02T09:42:31+03:00

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Полиция Саратовского района раскрыла поджог двух автомобилей в СНТ «Колос», расположенном у поселка Долгий Буерак.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, кто-то поджег «Приору», принадлежащую 64-летней женщине, и «Калину» 46-летнего мужчины.

Автомобили сгорели, в результате ЧП никто не пострадал.

В отдел полиции по подозрению в преступлениях доставили 38-летнего саратовца, по делу проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU