В поселке Солнечный собутыльник оставил директора фирмы без телефона
Похищенное он сдал в ломбард
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Полиция поселка Солнечный раскрыла кражу у 52-летнего директора ООО.
Как рассказали «КП-Саратов», он пил с мужчиной на улице Тархова, однако после застолья гражданин украл его Huawei P Smart стоимостью почти 13 тыс. рублей.
По подозрению в преступлении задержан 27-летний мужчина. У него изъяли залоговый билет ломбарда и отправили ждать решения уголовного дела под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU