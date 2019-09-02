В поселке Солнечный собутыльник оставил директора фирмы без телефона

СЕГОДНЯ 09:19 2019-09-02T09:40:17+03:00

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Полиция поселка Солнечный раскрыла кражу у 52-летнего директора ООО.

Как рассказали «КП-Саратов», он пил с мужчиной на улице Тархова, однако после застолья гражданин украл его Huawei P Smart стоимостью почти 13 тыс. рублей.

По подозрению в преступлении задержан 27-летний мужчина. У него изъяли залоговый билет ломбарда и отправили ждать решения уголовного дела под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU