Жительница Саратова обманом забрала у женщины золото на 43 тыс. рублей
Злоумышленницу задержали
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Полиция Заводского района Саратова раскрыла мошенничество у 26-летней безработной женщины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 30 апреля с 13:40 до 14:05 неизвестные обманом забрали ее золото на сумму 43 тыс. рублей в квартире на улице Ново-Крекингская.
Выяснилось, что за этим стоит 34-летняя уроженка Тольятти, которая проживает в Саратове.
На нее завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU