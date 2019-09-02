Жительница Саратова обманом забрала у женщины золото на 43 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 08:49 2019-09-02T09:27:32+03:00

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Полиция Заводского района Саратова раскрыла мошенничество у 26-летней безработной женщины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 30 апреля с 13:40 до 14:05 неизвестные обманом забрали ее золото на сумму 43 тыс. рублей в квартире на улице Ново-Крекингская.

Выяснилось, что за этим стоит 34-летняя уроженка Тольятти, которая проживает в Саратове.

На нее завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU