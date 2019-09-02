В Саратове плохо с дорогами, но хорошо с развлечениями
Саратов оказался внизу рейтинга по комфорту жизни среди городов России.
Опрос был проведен экспертами портала Superjob среди жителей 22 крупных городов: Владивостока, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Саратова, Сочи, Тольятти, Тюмени, Уфы, Хабаровска, Челябинска и Ярославля.
Горожане давали оценку основным критериям качества жизни. При этом почти по всем параметрам Саратов оказался внизу рейтинга.
Самой низкой оценки удостоилась экология — 3% в рейтинге. Также у Саратова самые низкие оценки качества дорог — 6%. Доступность хорошей работы оценили также лишь 6% жителей.
Самой высокой оценки саратовцев удостоилось наличие кафе и клубов — 33% Однако этот показатель стабильно снижается — с 45% в 2014 году.
ИСТОЧНИК KP.RU