В Саратове плохо с дорогами, но хорошо с развлечениями

СЕГОДНЯ 08:48 2019-09-02T09:09:06+03:00

Город оказался в аутсайдерах рейтинга по удобству для жизни

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Саратов оказался внизу рейтинга по комфорту жизни среди городов России.

Опрос был проведен экспертами портала Superjob среди жителей 22 крупных городов: Владивостока, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Саратова, Сочи, Тольятти, Тюмени, Уфы, Хабаровска, Челябинска и Ярославля.

Горожане давали оценку основным критериям качества жизни. При этом почти по всем параметрам Саратов оказался внизу рейтинга.

Самой низкой оценки удостоилась экология — 3% в рейтинге. Также у Саратова самые низкие оценки качества дорог — 6%. Доступность хорошей работы оценили также лишь 6% жителей.

Самой высокой оценки саратовцев удостоилось наличие кафе и клубов — 33% Однако этот показатель стабильно снижается — с 45% в 2014 году.

ИСТОЧНИК KP.RU