Панков поздравил саратовцев с Днем знаний
Депутат Государственной думы РФ Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» поздравление с Днем знаний.
- Дорогие школьники, учителя, студенты и родители!
Поздравляю вас с одним из самых важных и ответственных дней в жизни. Сегодня первоклассники впервые сядут за парты, а школьники и студенты после каникул снова встретятся с друзьями, любимыми учителями, приступят к изучению новых предметов.
Как обычно, в этот день буду в округе — в школах Балаково и Вольска. С учителями и родителями поздравим наших ребят с праздником. Впереди много учебных дней, каждый из которых — это шаг в будущее к тому, чтобы стать образованными и достойными гражданами, настоящими профессионалами своего дела.
Спасибо учителям и родителям за вашу поддержку на этом непростом пути. За то, что вкладываете душу и силы в нашу замечательную, талантливую молодежь, в будущее России.
Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия!
ИСТОЧНИК KP.RU