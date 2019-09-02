2019-09-02T08:50:15+03:00
Общество

Панков поздравил саратовцев с Днем знаний

Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы РФ Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» поздравление с Днем знаний.

- Дорогие школьники, учителя, студенты и родители!

Поздравляю вас с одним из самых важных и ответственных дней в жизни. Сегодня первоклассники впервые сядут за парты, а школьники и студенты после каникул снова встретятся с друзьями, любимыми учителями, приступят к изучению новых предметов.

Как обычно, в этот день буду в округе — в школах Балаково и Вольска. С учителями и родителями поздравим наших ребят с праздником. Впереди много учебных дней, каждый из которых — это шаг в будущее к тому, чтобы стать образованными и достойными гражданами, настоящими профессионалами своего дела.

Спасибо учителям и родителям за вашу поддержку на этом непростом пути. За то, что вкладываете душу и силы в нашу замечательную, талантливую молодежь, в будущее России.

Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия!

ИСТОЧНИК KP.RU

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