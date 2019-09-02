После ДТП на Танкистов ВАЗ протаранил дорожное ограждение

СЕГОДНЯ 07:46 2019-09-02T08:47:55+03:00

Машина едва не вылетела на трамвайную остановку [фото]

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В Кировском районе Саратова из-за ДТП образовалась пробка в сторону Сенного рынка.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», авария случилась на пересечении улиц Танкистов и Бирюзова.

Столкнулись два ВАЗа. При этом одна из машин протаранила дорожное ограждение, едва не вылетев на трамвайную остановку.

Обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU