2019-09-01T20:47:53+03:00
Происшествия

На Топольчанской столкнулись три авто

Один человек госпитализирован [фото, видео]
Екатерина Семенова
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Фото Саратовской областной службы спасенияФото Саратовской областной службы спасения
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Вечером 1 сентября в Саратове столкнулись три авто.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, авария произошла в 20:30 на пересечении улиц Топольчанской и Мамонтовой.

Фото Саратовской областной службы спасения

Фото Саратовской областной службы спасения

Столкнулись ВАЗ-2114, Audi и Kia. В настоящий момент известно об одной пострадавшей, которая была госпитализирован.

ДТП на Топольчанской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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