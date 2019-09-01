На Топольчанской столкнулись три авто
Один человек госпитализирован [фото, видео]
Фото Саратовской областной службы спасения
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Вечером 1 сентября в Саратове столкнулись три авто.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, авария произошла в 20:30 на пересечении улиц Топольчанской и Мамонтовой.
Фото Саратовской областной службы спасения
Столкнулись ВАЗ-2114, Audi и Kia. В настоящий момент известно об одной пострадавшей, которая была госпитализирован.
ДТП на Топольчанской.
ИСТОЧНИК KP.RU