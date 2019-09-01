На Топольчанской столкнулись три авто

СЕГОДНЯ 20:32 2019-09-01T20:47:53+03:00

Один человек госпитализирован [фото, видео]

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Вечером 1 сентября в Саратове столкнулись три авто.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, авария произошла в 20:30 на пересечении улиц Топольчанской и Мамонтовой.

Фото Саратовской областной службы спасения

Столкнулись ВАЗ-2114, Audi и Kia. В настоящий момент известно об одной пострадавшей, которая была госпитализирован.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/729407" frameborder="0"></iframe> ДТП на Топольчанской.

ИСТОЧНИК KP.RU