2019-09-01T16:31:41+03:00
Общество

В Саратове в понедельник не будут торговать алкоголем

Магазины уже оповестили покупателей
Екатерина Семенова
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Магазины предупреждают о запрете на продажу алкоголяМагазины предупреждают о запрете на продажу алкоголяФото: Екатерина Семенова
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В Саратове и по области завтра, 2 сентября, не будут продавать алкоголь.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, ограничения регламентированы областным законодательством.

2 сентября нельзя будет купить алкоголь в обычных магазинах и алкомаркетах. Однако для предприятий общепита запрет не действует.

Алкомаркеты не будут торговать даже пивом Фото: Екатерина Семенова

Алкомаркеты не будут торговать даже пивомФото: Екатерина Семенова

В большинстве своем объекты торговли уже предупредили покупателей о том, что завтра они не смогут приобрести даже пиво.

ИСТОЧНИК KP.RU

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