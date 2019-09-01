В Саратове в понедельник не будут торговать алкоголем
Магазины уже оповестили покупателей
Магазины предупреждают о запрете на продажу алкоголяФото: Екатерина Семенова
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В Саратове и по области завтра, 2 сентября, не будут продавать алкоголь.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, ограничения регламентированы областным законодательством.
2 сентября нельзя будет купить алкоголь в обычных магазинах и алкомаркетах. Однако для предприятий общепита запрет не действует.
Алкомаркеты не будут торговать даже пивомФото: Екатерина Семенова
В большинстве своем объекты торговли уже предупредили покупателей о том, что завтра они не смогут приобрести даже пиво.
ИСТОЧНИК KP.RU