На Ново-Астраханском шоссе пять человек пострадали в ДТП

СЕГОДНЯ 12:44 2019-09-01T12:44:34+03:00

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Вечером 31 августа на Ново-Астраханском шоссе в Заводском районе Саратова произошло ДТП с участием двух иномарок.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария случилась в 22:50 напротив дома №67.

По предварительной версии, 30-летний водитель автомобиля Renault Duster допустил столкновение с Chevrolet Niva под управлением 56-летнего водителя.

В аварии оба автолюбителя получили травмы. Также госпитализированы: 34-летний пассажир Renault, и две пассажирки из Chevrolet, женщины 55 и 32-х лет.

ИСТОЧНИК KP.RU