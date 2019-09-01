На Ново-Астраханском шоссе пять человек пострадали в ДТП
Столкнулись Renault Duster и Chevrolet Niva
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Вечером 31 августа на Ново-Астраханском шоссе в Заводском районе Саратова произошло ДТП с участием двух иномарок.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария случилась в 22:50 напротив дома №67.
По предварительной версии, 30-летний водитель автомобиля Renault Duster допустил столкновение с Chevrolet Niva под управлением 56-летнего водителя.
В аварии оба автолюбителя получили травмы. Также госпитализированы: 34-летний пассажир Renault, и две пассажирки из Chevrolet, женщины 55 и 32-х лет.
ИСТОЧНИК KP.RU