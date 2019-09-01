В Саратове ночью ремонтировали пять дорог

СЕГОДНЯ 08:01 2019-09-01T08:01:37+03:00

Они находятся в разных стадиях ремонта

Изменить размер текста: A A

В ночь с 31 августа на 1 сентября в Саратове ремонтировали пять участков трасс.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, на Соляной улице укладывали верхний слой покрытия. Улица Большая Горная ждет замены 10 тыс. кв.м. из почти 27 тыс.кв.м.

Свыше 28,8 тыс.кв.м. деформированного асфальта сняли на Азина. Там уложено 27 тыс.кв.м. выравнивающего слоя и 5,5 тыс.кв.м. верхнего слоя.

Охват работ на 10 тыс.кв.м. присутствует на улице Клочкова.

Ремонт идет в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU