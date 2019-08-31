День города в Энгельсе посетили 80 тыс. человек

СЕГОДНЯ 18:27 2019-08-31T18:27:28+03:00

Фото со страницы Дмитрия Тепина в Instagram

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Глава Энгельсского района Саратовской области Дмитрия Тепин поблагодарил гостей и организаторов Дня города.

- Фестиваль удался, – написал на своей странице в Instagram Тепин.

Он отметил, что, по предварительным оценкам, на Покровский Арбат сегодня пришли около 80 тыс. человек.

При этом праздник еще не закончен. После развлекательной программы в 10 часов вечера прогремит салют.

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ИСТОЧНИК KP.RU