День города в Энгельсе посетили 80 тыс. человек
В 10 вечера прогремит салют
Фото со страницы Дмитрия Тепина в Instagram
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Глава Энгельсского района Саратовской области Дмитрия Тепин поблагодарил гостей и организаторов Дня города.
- Фестиваль удался, – написал на своей странице в Instagram Тепин.
Он отметил, что, по предварительным оценкам, на Покровский Арбат сегодня пришли около 80 тыс. человек.
При этом праздник еще не закончен. После развлекательной программы в 10 часов вечера прогремит салют.
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ИСТОЧНИК KP.RU