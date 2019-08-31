Радаев: Ремонт проспекта Кирова нужно вести день и ночь

СЕГОДНЯ 17:15 2019-08-31T17:15:38+03:00

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 31 августа, посетил проспект Кирова.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он проверил ход реконструкции проспекта, который ведется в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда».

Сейчас идет ремонт участка от улицы Радищева до Горького. Проход закрыт, так как рабочие меняют изношенные коммуникации.

По словам Михаила Исаева, главы Саратова, в целом реконструкция проспекта должна завершиться к 15 октября.

- Сроки предельно сжатые. Возникают дополнительные работы, например, замена водоводов, которые находились в плохом состоянии. Сейчас приедут студенты, начнется учебный год, динамика увеличится, людей станет больше. Понимаем, что создаем неудобства для жителей, поэтому сроки должны ускориться, не влияя на качество. Объект очень важен для людей, поэтому работать здесь нужно день и ночь, – заявил Валерий Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU