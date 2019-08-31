2019-08-31T15:01:50+03:00
Общество

В Саратове возобновлен автобусный маршрут №38

Жители обратились в приемную Вячеслава Володина
Екатерина Семенова
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В Саратове восстановлен автобусный маршрут №38, соединявший улицу Лесная и площадь Советско-Чехословацкой дружбы.

Как сообщает группа сторонников председателя Государственной думы России Вячеслава Володина volodin.saratov в социальной сети Instagram, маршрут отменяли в этом году.

Но после того, как сотрудники одного их предприятий обратились в общественную приемную Володина, его вновь возобновили.

Горожане сообщили, что маршрутом пользовались сотни пассажиров, которым после отмены автобуса приходилось добираться до работы пешком.

Теперь там запущен большой автобус вместимостью около 100 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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