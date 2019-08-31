Велошеринг вновь в Саратове

СЕГОДНЯ 12:16 2019-08-31T12:16:35+03:00

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В Саратове снова появились велосипеды Mobee.

Как сообщают «КП-Саратов» очевидцы, приметные желтые велосипеды замечены в разных районах города.

Ранее велошеринг появился в Саратове в начале июня, но эксперимент длился недолго – многие велосипеды были сломаны, угнаны или брошены без присмотра. Тогда горожане сочли, что проката велосипедов на европейском уровне у нас не будет. Однако, по всей видимости, компания сочла возможным развивать направление.

Напомним, прокат велосипедов – велошеринг – позволяет взять двухколесный транспорт за умеренную плату. Для этого необходимо активировать код через специальное приложение на смартфоне и, покатавшись, вернуть велосипед на специальную стоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU