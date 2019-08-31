2019-08-31T12:02:39+03:00
Происшествия

Мэр Саратова первым пришел на помощь пострадавшей в ДТП мотоциклистке

Авария случилась перед зданием администрации [фото]
Екатерина Семенова
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Глава Саратова Михаил Исаев помог пострадавшей в ДТП девушке.

Как сообщил «КП-Саратов» очевидец, авария произошла утром 31 августа у мэрии, на Первомайской.

- Водитель легковушки не посмотрел по сторонам, когда поворачивал и сбил девушку на мотоцикле. Первыми на помощь подоспели (неожиданно!) чиновники - мэр города Михаил Исаев и его подчиненные, – написал в группе «Типичный Саратов» очевидец.

Фото соцсетей

Фото соцсетей

Не все комментаторы восприняли новость положительно. Ряд граждан посчитала событие постановкой. Однако многие с ними не согласились.

Напомним, Михаил Исаев часто оказывается в центре повседневной жизни Саратова. Так, например, минувшей зимой он стал героем публикаций СМИ, в том числе, федеральных, когда лично ездил на общественном транспорте в час пик, чтобы убедиться в проблемах, на которые жаловались пассажиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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