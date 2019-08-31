В Энгельсе женщина незаконно взяла кредит на плиту и линолеум

СЕГОДНЯ 11:00 2019-08-31T11:00:22+03:00

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В Энгельсе женщина получила кредит по поддельным документам.

Как сообщили «КП-Саратов» в полиции области, преступление было совершено 9 ноября 2018 года, однако заявление поступило лишь 19 августа 2019 года.

По словам потерпевшего, в магазине на улице Василевского неизвестные оформили заем в микрокредитной организации на покупку плиты и линолеума. Общая сумма составила 9 455 рублей.

Как выяснилось, заемщик предоставил заведомо ложные сведения о себе.

Было возбуждено уголовное дело. 30 августа полиция задержала подозреваемую – 24-летнюю женщину.

ИСТОЧНИК KP.RU