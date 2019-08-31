В Энгельсе женщина незаконно взяла кредит на плиту и линолеум
Подозреваемая задержана
Изменить размер текста:
В Энгельсе женщина получила кредит по поддельным документам.
Как сообщили «КП-Саратов» в полиции области, преступление было совершено 9 ноября 2018 года, однако заявление поступило лишь 19 августа 2019 года.
По словам потерпевшего, в магазине на улице Василевского неизвестные оформили заем в микрокредитной организации на покупку плиты и линолеума. Общая сумма составила 9 455 рублей.
Как выяснилось, заемщик предоставил заведомо ложные сведения о себе.
Было возбуждено уголовное дело. 30 августа полиция задержала подозреваемую – 24-летнюю женщину.
ИСТОЧНИК KP.RU