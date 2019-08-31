2019-08-31T09:00:42+03:00
Происшествия

Двое подростков в Саратове украли мороженое на 14 тыс. рублей

Юные злоумышленники задержаны и во всем сознались
Екатерина Семенова
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В Саратове раскрыта кража мороженого на улице Братьев Никитиных.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, преступление было совершено в ночь на 15 августа.

По словам заявительницы, неизвестные разбили стекло и из лотков с мороженым украли товар на 14 ,1 тыс. рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. 30 августа были задержаны двое подростков: обоим по 16 лет. Они дали признательные показания и были отпущены под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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