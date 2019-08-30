Окружной избирком Заводского района выявил нарушения у одного из кандидатов

СЕГОДНЯ 18:57 2019-08-30T18:57:45+03:00

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В окружной избирательной комиссии Заводского района Саратова 30 августа была рассмотрена жалоба М. Бабура, кандидата в депутаты на предстоящих выборах в областную думу.

Как сообщили «КП-Саратов» в окружном избиркоме, Бабура пожаловался на своего соперника – кандидата В. Афанасьеву.

По мнению Бабуры, средства избирательного фонда Афанасьевой были сформированы и израсходованы неправомерно.

Проверка показала, что на избирательный счет Афанасьевой поступали анонимные пожертвования, которые по закону должны были быть перечислены в областной бюджет. Три платежа были переведены, а остальные анонимные поступления, около 30 тыс. рублей, – нет.

Окружной избирком составил протокол об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU