Найдено тело последнего рыбака из перевернувшейся под Балаковом лодки

СЕГОДНЯ 18:35 2019-08-30T18:37:08+03:00

Труп отнесло к санаторию под Вольском

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Найдено тело последнего рыбака, погибшего при опрокидывании лодки в Балаковском районе.

Как сообщили «П-Саратов» в областной службе спасения, труп прибило к берегу в районе санатория «Светлана», в Девичьих Горках под Вольском.

Тело извлекли областные спасатели, которые передали его оперативно-следственной группе.

Напомним, трагедия произошла 24 августа в районе Балаковской ГЭС. Четверо мужчин: жители Эстонии, Москвы, Омска, Краснопартизанского района перевернулись на лодке, которую захлестнуло водой из открывшегося шлюза.

Иностранец и москвич спаслись, провисев на канате внутри шлюза несколько часов. Тело жителя Краснопартизанского района было обнаружено 28 августа. А жителя Омска – только сегодня.

ИСТОЧНИК KP.RU