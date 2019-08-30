Найдено тело последнего рыбака из перевернувшейся под Балаковом лодки
Найдено тело последнего рыбака, погибшего при опрокидывании лодки в Балаковском районе.
Как сообщили «П-Саратов» в областной службе спасения, труп прибило к берегу в районе санатория «Светлана», в Девичьих Горках под Вольском.
Тело извлекли областные спасатели, которые передали его оперативно-следственной группе.
Напомним, трагедия произошла 24 августа в районе Балаковской ГЭС. Четверо мужчин: жители Эстонии, Москвы, Омска, Краснопартизанского района перевернулись на лодке, которую захлестнуло водой из открывшегося шлюза.
Иностранец и москвич спаслись, провисев на канате внутри шлюза несколько часов. Тело жителя Краснопартизанского района было обнаружено 28 августа. А жителя Омска – только сегодня.
ИСТОЧНИК KP.RU