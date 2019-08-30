Под завалами крыши подшипникового завода в Саратове не нашли людей

СЕГОДНЯ 16:54 2019-08-30T17:05:41+03:00

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Заместитель правительства Саратовской области Роман Бусаргин прокомментировал ЧП с обрушением крыши на заводе Европейской подшипниковой корпорации.

- Оперативно на место прибыли спасатели и кинологи для проверки, которая сейчас завершена — собаки не нашли никаких следов потенциально пострадавших, — рассказал зампред «КП-Саратов».

Однако он подчеркнул, что сейчас поиски продолжаются, «чтобы полностью исключить наличие пострадавших». Для этого завод привлекает спецтехнику для разбора завалов.

Для исключения случайности, завод проверил штат рабочих: все сотрудники присутствуют на территории, вне зоны обрушения.

Напомним, ЧП случилось в 16:00, когда на кровле производственного цеха №56 велись работы. Площадь кровли составляет порядка 650 кв. м. Здание не эксплуатируется.

ИСТОЧНИК KP.RU