Площадь обрушения на Саратовском подшипниковом заводе — 500 кв. м
По предварительным данным, на месте происшествия пострадавших нет
Фото облспаса
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Стала известна площадь обрушения на Саратовском подшипниковом заводе — 500 кв. м.
- По предварительным данным, на месте происшествия пострадавших нет, — сообщили «КП-Саратов» в облспасе.
Напомним, крыша завода обрушилась сегодня, 30 августа. ЧП случилось на проспекте Энтузиастов, 64. Инцидент случился при разборе недействующего цеха предприятия.
Кинологи и спасатели искали под завалами людей. На месте также работали «скорая» и пожарные.
ИСТОЧНИК KP.RU