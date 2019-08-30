СЕГОДНЯ 16:43 2019-08-30T16:43:38+03:00

По предварительным данным, на месте происшествия пострадавших нет

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Стала известна площадь обрушения на Саратовском подшипниковом заводе — 500 кв. м.

- По предварительным данным, на месте происшествия пострадавших нет, — сообщили «КП-Саратов» в облспасе.

Напомним, крыша завода обрушилась сегодня, 30 августа. ЧП случилось на проспекте Энтузиастов, 64. Инцидент случился при разборе недействующего цеха предприятия.

Кинологи и спасатели искали под завалами людей. На месте также работали «скорая» и пожарные.

ИСТОЧНИК KP.RU