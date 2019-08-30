В Саратове судебный пристав присваивал деньги должников
Он оштрафован на 200 тыс. рублей
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В Саратове судебный пристав оштрафован за присвоение денег должников.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, пристава признали виновным по двум эпизодам, но приговор в законную силу не вступил.
Суд установил, что в 2017 году 26-летний пристав получил от двух должников 27 и 5 тыс. рублей соответственно в счет погашения задолженностей.
Однако деньги он на депозитный счет не внес, а присвоил их.
Суд приговорил его к штрафу 200 тыс. рублей с рассрочкой платежа на 40 месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU