В Саратове пройдут сельхозямарки

СЕГОДНЯ 16:03 2019-08-30T16:03:45+03:00

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В предстоящую субботу, 31 августа, сельхозямарки выходного дня пройдут на четырех торговых точках Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства Саратовской области, приобрести товары можно на пересечении улиц Пензенская и Томская, рынках «Космомольский» и в поселке Юбилейный, а также на торговой площадке «ТК на Топольчанской».

С 8:00 до 16:00 можно приобрести овощи, молоко, мясо, кондитерские изделия и другие товары.

ИСТОЧНИК KP.RU