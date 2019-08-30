В Саратове пройдут сельхозямарки
Купить местную продукцию можно на четырех торговых точках
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В предстоящую субботу, 31 августа, сельхозямарки выходного дня пройдут на четырех торговых точках Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства Саратовской области, приобрести товары можно на пересечении улиц Пензенская и Томская, рынках «Космомольский» и в поселке Юбилейный, а также на торговой площадке «ТК на Топольчанской».
С 8:00 до 16:00 можно приобрести овощи, молоко, мясо, кондитерские изделия и другие товары.
ИСТОЧНИК KP.RU