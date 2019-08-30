В Саратове на два дня закроют перекресток Чернышевского и Провиантской

СЕГОДНЯ 15:55 2019-08-30T15:55:07+03:00

Коммуникация является одной из самых сложных по реконструкции

Изменить размер текста: A A

Энергетики заканчивают работы на тепломагистрали улицы Чернышевского.

Как рассказали «КП-Саратов» в ПАО «Т Плюс», подрядная организация ООО «Энергострой» 31 августа и 1 сентября сделает переход нового участка к коммуникации Рабочего переулка.

На это время движение на пересечении Чернышевского и Провиантской будет перекрыто.

Отметим, что это один из самых сложных участков программы

«RE:конструкция» 2019 года. Трудоемкость работы обусловлена расположением в непосредственной.

Полностью движение на улице Чернышевского планируют открыть в конце следующей недели, при сохранении благоприятных погодных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU