В Саратове на два дня закроют перекресток Чернышевского и Провиантской
Коммуникация является одной из самых сложных по реконструкции
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Энергетики заканчивают работы на тепломагистрали улицы Чернышевского.
Как рассказали «КП-Саратов» в ПАО «Т Плюс», подрядная организация ООО «Энергострой» 31 августа и 1 сентября сделает переход нового участка к коммуникации Рабочего переулка.
На это время движение на пересечении Чернышевского и Провиантской будет перекрыто.
Отметим, что это один из самых сложных участков программы
«RE:конструкция» 2019 года. Трудоемкость работы обусловлена расположением в непосредственной.
Полностью движение на улице Чернышевского планируют открыть в конце следующей недели, при сохранении благоприятных погодных условий.
ИСТОЧНИК KP.RU