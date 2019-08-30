В Минтрансе прокомментировали асфальтировку последнего участка брустчатки в Саратове
Дорога, которая соединяет улицу Большая Затонская со Славянской площадью, заасфальтирована по обращениям граждан. Об этом заявил первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Алексей Зайцев.
- Эта дорога относится к мосту, который находится на балансе ГКУ «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства». В их адрес поступали многочисленные обращения граждан, которые говорят, что невозможно пользоваться этим подъемом в летний период и тем более в зимний, когда по этой брусчатке довольно-таки сложно трогаться на подъем. Куча аварийных ситуаций там была и всего прочего, поэтому в целях безопасности было принято решение заасфальтировать данный участок, - объяснил чиновник.
Напомним, участок с исторической брусчаткой заасфальтировали накануне, 29 августа. Это вызвало неоднозначную реакцию горожан.
Брусчатку закатали в асфальт.
ИСТОЧНИК KP.RU