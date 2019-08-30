В Минтрансе прокомментировали асфальтировку последнего участка брустчатки в Саратове

СЕГОДНЯ 15:54 2019-08-30T15:54:22+03:00

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Дорога, которая соединяет улицу Большая Затонская со Славянской площадью, заасфальтирована по обращениям граждан. Об этом заявил первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Алексей Зайцев.

- Эта дорога относится к мосту, который находится на балансе ГКУ «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства». В их адрес поступали многочисленные обращения граждан, которые говорят, что невозможно пользоваться этим подъемом в летний период и тем более в зимний, когда по этой брусчатке довольно-таки сложно трогаться на подъем. Куча аварийных ситуаций там была и всего прочего, поэтому в целях безопасности было принято решение заасфальтировать данный участок, - объяснил чиновник.

Напомним, участок с исторической брусчаткой заасфальтировали накануне, 29 августа. Это вызвало неоднозначную реакцию горожан.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/729027" frameborder="0"></iframe> Брусчатку закатали в асфальт.

ИСТОЧНИК KP.RU