2019-08-30T15:54:22+03:00
Общество

В Минтрансе прокомментировали асфальтировку последнего участка брустчатки в Саратове

Куча аварийных ситуаций – пояснил замминистра транспорта решение заасфальтировать подъем на Славянскую площадь
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На месте старой брусчатки теперь новый асфальтНа месте старой брусчатки теперь новый асфальтФото: Александр Уриевский
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Дорога, которая соединяет улицу Большая Затонская со Славянской площадью, заасфальтирована по обращениям граждан. Об этом заявил первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Алексей Зайцев.

- Эта дорога относится к мосту, который находится на балансе ГКУ «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства». В их адрес поступали многочисленные обращения граждан, которые говорят, что невозможно пользоваться этим подъемом в летний период и тем более в зимний, когда по этой брусчатке довольно-таки сложно трогаться на подъем. Куча аварийных ситуаций там была и всего прочего, поэтому в целях безопасности было принято решение заасфальтировать данный участок, - объяснил чиновник.

Напомним, участок с исторической брусчаткой заасфальтировали накануне, 29 августа. Это вызвало неоднозначную реакцию горожан.

Брусчатку закатали в асфальт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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