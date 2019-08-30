2019-08-30T15:49:35+03:00
Происшествия

Две иномарки зажали ВАЗ на проспекте 50 лет Октября

Возникла серьезная пробка
Екатерина Семенова
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На проспекте 50 лет Октября тройное столкновение парализовало движение.

Как сообщил «КП-Саратов» очевидец, ДТП случилось на пересечении с Мурманским проездом, на путепроводе возле остановки «Стрелка».

По направлению к 1-й Дачной столкнулись три авто, причем иномарки с боков зажали отечественную легковушку.

Движение серьезно затруднено. По словам участников дорожного движения, во время попыток объехать аварию у троллейбусов слетают токоприемники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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