Число больных мышиной лихорадкой в Саратовской области превысило 1,5 тыс. человек
В стационарах остаются 164 человека
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Число заболевших геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в Саратовской области превысило 1,5 человек.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе министерства здравоохранения области, с мая было зарегистрировано 1 509 случаев.
При этом в стационарах остаются 164 человека.
20 августа сообщалось о 1 429 больных, то есть за 10 дней их число выросло на 80 человек. В минздраве отметили, что сейчас число госпитализаций сократилось в три раза по сравнению с маем.
Напомним, следователи СУ СКР региона возбудили уголовное дело о халатности при борьбе с мышиной лихорадкой.
ИСТОЧНИК KP.RU