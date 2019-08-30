2019-08-30T15:28:53+03:00
Общество

Число больных мышиной лихорадкой в Саратовской области превысило 1,5 тыс. человек

В стационарах остаются 164 человека
Екатерина Семенова
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Число заболевших геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в Саратовской области превысило 1,5 человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе министерства здравоохранения области, с мая было зарегистрировано 1 509 случаев.

При этом в стационарах остаются 164 человека.

20 августа сообщалось о 1 429 больных, то есть за 10 дней их число выросло на 80 человек. В минздраве отметили, что сейчас число госпитализаций сократилось в три раза по сравнению с маем.

Напомним, следователи СУ СКР региона возбудили уголовное дело о халатности при борьбе с мышиной лихорадкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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