В Саратове пройдет первый фестиваль ЭКОкультуры

СЕГОДНЯ 15:07 2019-08-30T15:41:44+03:00

Изменить размер текста: A A

14 сентября на площадке Исторического парка «Россия — Моя история» пройдет фестиваль экологической культуры. Это масштабное мероприятие будет посвящено экологии и бережному отношению к природным ресурсам.

В рамках фестиваля начнут работать множество площадок для самых разных возрастных категорий. В течение всего дня в «Зеленом лектории» будут представлены инициативы в сфере экологического просвещения и разумного потребления от специалистов в области экологии и культуры, волонтерского движения «Зеленый бык», представителей fashion-индустрии. На площадке Recycle-мастерских для детей и взрослых пройдут мастер-классы по изготовлению поделок из крафт-бумаги и созданию экомешочков. «ЭКО интерактив» объединит любителей игр и акватеррадизайна. Социально ориентированный экологический проект «Баскетботл», инициированный Единой Лигой ВТБ при поддержке Минприроды России, проведет игру на тему ответственного отношения к отходам пищевого пластика.

В холлах музея будут располагаться выставочные и фотозоны. Саратовские художники представят свои работы в стиле трэш-арт, а для любителей чтения будет организован буккросинг.

О действующих экологических инициативах и наработках расскажут представители компаний «Газпром трансгаз Саратов», «Концессии водоснабжения — Саратов» и «Управление отходами».

В рамках фестиваля будет проведен розыгрыш, призами которого, в том числе, станут комплекты футбольной формы команды «Зенит» с автографами всех игроков команды.

Мероприятие пройдет с 10:00 до 18:00. Вход на фестиваль свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU