Сотрудникам саратовского УФСИН вручили новые автомобили

СЕГОДНЯ 14:51 2019-08-30T15:03:35+03:00

Это поможет в своевременном и оперативном розыске

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Сотрудникам саратовского УФСИН России вручили новые автомобили.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН России по области, транспорт поможет обеспечить безопасность работников на дороге, своевременно проводить оперативно-розыскные мероприятия и следить за законностью в колониях.

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Ключи вручил врио начальника УФСИН России по Саратовской области полковник внутренней службы Антон Глебов. Он также пожелал безаварийной ситуации на дорогах и дальнейших успехов в решении оперативно-служебных задач.

ИСТОЧНИК KP.RU