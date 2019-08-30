Сотрудникам саратовского УФСИН вручили новые автомобили
Это поможет в своевременном и оперативном розыске
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Сотрудникам саратовского УФСИН России вручили новые автомобили.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН России по области, транспорт поможет обеспечить безопасность работников на дороге, своевременно проводить оперативно-розыскные мероприятия и следить за законностью в колониях.
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Ключи вручил врио начальника УФСИН России по Саратовской области полковник внутренней службы Антон Глебов. Он также пожелал безаварийной ситуации на дорогах и дальнейших успехов в решении оперативно-служебных задач.
ИСТОЧНИК KP.RU