Саратовским школьникам подарили учебники на выставке
Мероприятие прошло в городской библиотеке
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В преддверии 1 сентября в Саратове сотрудники молодежного информационного центра центральной городской библиотеки организовали благотворительную акцию дарения школьных учебников «Дар души бескорыстной».
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, взрослые и дети отдавали библиотеке учебники, методические пособия, художественную литературу.
Каждый желающий мог выбрать нужный экземпляр и забрать его домой.
ИСТОЧНИК KP.RU