Саратовским школьникам подарили учебники на выставке

СЕГОДНЯ 13:52 2019-08-30T13:54:31+03:00

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В преддверии 1 сентября в Саратове сотрудники молодежного информационного центра центральной городской библиотеки организовали благотворительную акцию дарения школьных учебников «Дар души бескорыстной».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, взрослые и дети отдавали библиотеке учебники, методические пособия, художественную литературу.

Каждый желающий мог выбрать нужный экземпляр и забрать его домой.

ИСТОЧНИК KP.RU