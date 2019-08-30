2019-08-30T13:33:26+03:00
Общество

Министру образования Саратовской области указали на дотошные проверки

Неладное заподозрила региональная прокуратура
Дарья Вострикова
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Министерство образования Саратовской области подозревают в излишнем государственном контроле.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре региона, проверка надзорного органа показала, что некоторые подведомственные Минобразу организации получили слишком пристальное внимание, например, от них требовали излишние документы. Кроме того, министерские проверяющие произвольно расширяли предмет проверок.

Министру образования Саратовской области Ирине Седовой внесено представление, в котором поставлен вопрос об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных лиц к ответственности.

Результата рассмотрения документа пока что нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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