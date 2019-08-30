Уволен начальник управления развития потребительского рынка в Энгельсе
В администрации Энгельсского района Саратовской области продолжаются увольнения.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, с 30 августа по собственному желанию освобожден от должности Андрей Барулин.
Ранее он возглавлял управление развития потребительского рынка комитета экономики, промышленности и развития потребительского рынка.
Ранее в администрации Энгельсского района был назначен новый замглавы администрации — Константин Нестеров.
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ИСТОЧНИК KP.RU