Уволен начальник управления развития потребительского рынка в Энгельсе

СЕГОДНЯ 12:38 2019-08-30T13:10:35+03:00

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В администрации Энгельсского района Саратовской области продолжаются увольнения.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, с 30 августа по собственному желанию освобожден от должности Андрей Барулин.

Ранее он возглавлял управление развития потребительского рынка комитета экономики, промышленности и развития потребительского рынка.

Ранее в администрации Энгельсского района был назначен новый замглавы администрации — Константин Нестеров.

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ИСТОЧНИК KP.RU