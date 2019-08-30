2019-08-30T13:01:23+03:00
Общество

Валерий Радаев обсудит с Дмитрием Медведевым оздоровление Волги

Совещание пройдет в Астрахани
Екатерина Семенова
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 30 августа, отправился в Астрахань на совещание под председательством Дмитрия Медведева.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, тема — развитие водохозяйственного комплекса.

В частности, будет рассмотрен ход реализации федеральных проектов: «Оздоровление Волги» и «Внутренние водные пути» комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры до 2024 года».

В Саратовской области, в частности, по нацпроекту «Экология» реализуется региональный проект «Оздоровление Волги», который предусматривает трехкратное уменьшение сточных вод. На 2019-2024 году финансирование предусмотрено в сумме 183,15 млн рублей. Запланировано строительство очистных сооружений в поселках Красный Текстильщик, Горный, Светлый и других.

ИСТОЧНИК KP.RU

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