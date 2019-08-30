2019-08-30T12:58:53+03:00
Общество

В Саратове детям на школьные линейки 2 сентября нужно взять зонт

Замруководителя Саратовского Гидрометцентра посоветовала школьникам одеться универсально
Ольга Симонова
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В Саратовской области детям на школьные линейки 2 сентября нужно взять с собой зонты и одеться универсально, чтобы не было ни жарко, ни холодно.

- Понедельник по расчетам будет умеренно теплым, температура в регионе должна уложиться в интервал 19-24 градуса, на севере, конечно, будет прохладнее, чем на юге, — рассказала корреспонденту «КП-Саратов» замруководителя Саратовского Гидрометцентра Светлана Цветайло.

Сильный ветер также не прогнозируется: будет 5-10 м/с северо-западного направления. А вот вероятность осадков есть, потому что через территорию области будет проходить атмосферный фронт, но дожди должны быть кратковременными. В основном они будут в Ртищевском, Екатериновском, Аткарском и Петровском районах, возможно, в Саратове.

Напомним, в области прогнозируется в целом сухой и теплый сентябрь: средняя температура будет +14…+17 градусов, а дней с дождями — меньше семи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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