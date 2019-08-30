В Саратове горели балконы многоэтажки в Елшанке
Огонь охватил два этажа
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Вечером 29 августа в Саратове горел многоквартирный жилой дом.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании в доме по 2-му Московскому проезду поступил дежурному в 18:18.
Огонь охватил балконы четвертого и пятого этажей. На место выезжали 17 человек. Площадь пожара составила 20 кв. м.
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ИСТОЧНИК KP.RU