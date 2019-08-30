В Степном мужчина забил незакусывающую сожительницу

СЕГОДНЯ 11:13 2019-08-30T12:49:21+03:00

Он запретил ей пить, но дама возмутилась

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В поселке Степное Советского района Саратовской области мужчина забил до смерти пьянствующую сожительницу.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия разыгралась 31 мая, перед днем рождения женщины.

42-летний мужчина запасся алкоголем в преддверии праздника, и они начали отмечать. Однако вскоре гражданин запретил своей 47-летней даме пить, так как она не закусывала. Сожительница оскорбилась и обругала злоумышленника. Тот в ответ несколько раз ударил ее кулаками по голове.

После этого пара помирилась и легла спать, но утром женщина не проснулась.

Эксперты впоследствии установили, что причиной смерти стала тупая травма головы.

В суде мужчина полностью признал вину. Его приговорили к 8,5 года строгого режима, решение суда не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU