В Степном мужчина забил незакусывающую сожительницу
В поселке Степное Советского района Саратовской области мужчина забил до смерти пьянствующую сожительницу.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия разыгралась 31 мая, перед днем рождения женщины.
42-летний мужчина запасся алкоголем в преддверии праздника, и они начали отмечать. Однако вскоре гражданин запретил своей 47-летней даме пить, так как она не закусывала. Сожительница оскорбилась и обругала злоумышленника. Тот в ответ несколько раз ударил ее кулаками по голове.
После этого пара помирилась и легла спать, но утром женщина не проснулась.
Эксперты впоследствии установили, что причиной смерти стала тупая травма головы.
В суде мужчина полностью признал вину. Его приговорили к 8,5 года строгого режима, решение суда не вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU