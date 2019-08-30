Саратов оказался аутсайдером рейтинга чистоты среди 200 городов России

СЕГОДНЯ 11:11 2019-08-30T12:41:43+03:00

Энгельс и Балаково не вошли в первую сотню по чистоте

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Аналитики портала недвижимости Domofond.ru составили рейтинг 200 городов России по тому, как их жители оценивают чистоту в своих районах. В ежегодном опросе приняли участие более 90 тыс/ человек. Людям предложили утверждение «В моем районе чисто, мусор убирают своевременно», которое они оценили по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен».

Саратов благодаря оценкам жителей обосновался среди аутсайдеров рейтинга — на 189-м месте (4,3 балла). При этом город потерял в оценках, по сравнению с 2018 годом, 0,3 балла. Балаково не ушел сильно далеко — 164-е место из 200 (5,1 балла), но здесь оценка горожанами чистоты стала немного выше, на 0,4 балла.

Энгельс на 136-м месте (5,6 балла). У соседа Саратова по агломерации снижение в рейтинге — на 0,5 балла, по сравнению с оценками покровчан в 2018 году.

В лидерах рейтинга: Губкин Белгородской области, Грозный (Чечня), Гурьевск (Калининградская область). Самыми грязными свои города признали жители Архангельска, Каменск-Шахтинского и Шахт (оба — Ростовская область).

ИСТОЧНИК KP.RU