«Ларгус» с шестью гастарбайтерами врезался в автобус на трассе под Ершовом
Обошлось без пострадавших
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На трассе в Ершовском районе автомобиль «Лада Ларгус» врезался в пассажирский рейсовый автобус.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», ДТП случилось на 469-м км автодороги Энгельс — Озинки.
В салоне легковушки находилось шесть человек, по предварительной версии, это были иностранные рабочие. В автобусе — только водитель.
«Ларгусом» управлял 36-летний водитель. Предположительно, он мог не справиться с управлением.
Обошлось без пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU