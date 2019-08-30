2019-08-30T12:38:19+03:00
Происшествия

«Ларгус» с шестью гастарбайтерами врезался в автобус на трассе под Ершовом

Обошлось без пострадавших
Екатерина Семенова
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На трассе в Ершовском районе автомобиль «Лада Ларгус» врезался в пассажирский рейсовый автобус.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», ДТП случилось на 469-м км автодороги Энгельс — Озинки.

В салоне легковушки находилось шесть человек, по предварительной версии, это были иностранные рабочие. В автобусе — только водитель.

«Ларгусом» управлял 36-летний водитель. Предположительно, он мог не справиться с управлением.

Обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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