2019-08-30T10:37:44+03:00
Происшествия

Жительница Красноармейска заплатила 50 тыс. рублей за незаконную продажу пол-литра алкоголя

Ранее она уже привлекалась к административной ответственности
Дарья Вострикова
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Суд признал жительницу Красноармейска виновной в неоднократной незаконной продаже алкоголя.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, установлено, что 21 февраля подсудимая продала местному жителю спиртосодержащую продукцию объемом 0,5 литра.

Ей пришлось оплатить штраф в 50 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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