Жительница Красноармейска заплатила 50 тыс. рублей за незаконную продажу пол-литра алкоголя
Ранее она уже привлекалась к административной ответственности
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Суд признал жительницу Красноармейска виновной в неоднократной незаконной продаже алкоголя.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, установлено, что 21 февраля подсудимая продала местному жителю спиртосодержащую продукцию объемом 0,5 литра.
Ей пришлось оплатить штраф в 50 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU