Эксперт ОНФ: Саратовские города выглядят неухоженными, несмотря на 2 млрд рублей

СЕГОДНЯ 10:33 2019-08-30T10:34:11+03:00

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Члены саратовского регионального отделения Общероссийского народного фронта обсудили проблемы благоустройства в регионе на круглом столе с участием представителей министерств, районных администраций и прокуратуры.

Как сообщили «КП-Саратов» в ОНФ, общественники считают, что в области нет комплексного подхода и позитивных изменений не наблюдается.

- Несмотря на почти 2 млрд рублей, потраченных за 2017-2019 годы на реализацию программы «Комфортная городская среда», населенные пункты все равно выглядят неухоженными, — отмечают в ОНФ.

Координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Народного фронта Светлана Калинина уверена, что местные власти должны заниматься не дележом денежных средств, а обсуждением проектов на благо городской среды.

- Специалисты из сферы образования должны принимать детские площадки, спортсмены — спортивные, ГИБДД оценивать ширину проездов и трафик, важно мнение профессионалов из сферы туризма, культуры, — уверена она.

Ранее Светлана Калинина посетила несколько городов области и отметила ряд недостатков.

Так в Красном Куте она положительно оценила благоустройство дворов, но в то же время раскритиковала Парк героев.

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- Сквозь недавно уложенную плитку проросла трава, скамейки сделаны из тонких реек, что не соответствует активным условиям их эксплуатации, фонари — дорогие, освещенность дают низкую, устойчивостью обладают слабой. Наконец, несмотря на довольно жаркий климат региона, все скамейки не имеют никаких теневых укрытий — ни навесов, ни озеленения поблизости, — сделала выводы Светлана Калинина.

ИСТОЧНИК KP.RU