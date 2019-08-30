Житель Вольска принял полицейских за друзей и предложил сварить кашу из конопли
После такого предложения его задержали
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Суд признал 31-летнего жителя Вольска виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 10 июля 2019 года мужчина нашел коноплю и пришел к другу. У него сидели полицейские в штатском, которых наркоман принял за друзей своего товарища и предложил сварить кашу из конопли.
После такого предложения гражданина задержали, позже он получил три года условного срока.
ИСТОЧНИК KP.RU