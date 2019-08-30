Пойман серийный грабитель алкоголя из Энгельса

СЕГОДНЯ 10:27 2019-08-30T10:27:58+03:00

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Полиция Энгельсского района раскрыла грабеж из супермаркета на Красноярской улице.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 13 августа неизвестный унес две бутылки виски и кило мяса.

Выяснилось, что за этим стоит прожженный 32-летний рецидивист из Новых Бурас, на счету который совершил в этом августе еще одно такое же преступление.

Мужчина во всем признался, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU