Пойман серийный грабитель алкоголя из Энгельса
На мужчину завели очередное уголовное дело
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Полиция Энгельсского района раскрыла грабеж из супермаркета на Красноярской улице.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 13 августа неизвестный унес две бутылки виски и кило мяса.
Выяснилось, что за этим стоит прожженный 32-летний рецидивист из Новых Бурас, на счету который совершил в этом августе еще одно такое же преступление.
Мужчина во всем признался, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU