В Турках появится современный кинозал
В рамках нацпроекта «Культура»
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Администрация Турковского района составила смету на капитальный ремонт кинозала и фойе за счет средств муниципального учреждения.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, в рамках нацпроекта «Культуры» появится современный кинозал на 200 мест.
Напомним, что в рамках реализации этого проекта субсидии на модернизацию кинозалов получили Балаково, Шиханы, Духовницкий, Ивантеевский, Красноармейский, Калининский, Питерский, Турковский, Федоровский районы.
ИСТОЧНИК KP.RU