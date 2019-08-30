В Турках появится современный кинозал

СЕГОДНЯ 10:19 2019-08-30T10:19:52+03:00

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Администрация Турковского района составила смету на капитальный ремонт кинозала и фойе за счет средств муниципального учреждения.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, в рамках нацпроекта «Культуры» появится современный кинозал на 200 мест.

Напомним, что в рамках реализации этого проекта субсидии на модернизацию кинозалов получили Балаково, Шиханы, Духовницкий, Ивантеевский, Красноармейский, Калининский, Питерский, Турковский, Федоровский районы.

ИСТОЧНИК KP.RU