Наркоман украл еду из сельского «небоскреба»

СЕГОДНЯ 09:53 2019-08-30T09:53:13+03:00

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Суд признал 33-летнего жителя села Степное в грабеже.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в июне 2019 года мужчина украл продукты из магазина «Магнит Небоскреб». Его заметил супервайзер и потребовал оплатить товар, на что гражданин пустился наутек.

Гражданина, который уже дважды сидел за наркотики, поймали и отправили его на полгода в исправительную колонию строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU