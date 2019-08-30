Наркоман украл еду из сельского «небоскреба»
Мужчину отправили на полгода в тюрьму
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Суд признал 33-летнего жителя села Степное в грабеже.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в июне 2019 года мужчина украл продукты из магазина «Магнит Небоскреб». Его заметил супервайзер и потребовал оплатить товар, на что гражданин пустился наутек.
Гражданина, который уже дважды сидел за наркотики, поймали и отправили его на полгода в исправительную колонию строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU