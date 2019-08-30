В Саратове студент украл и продал прохожему элитный парфюм
Он во всем признался
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Полиция Волжского района раскрыла кражу из магазина на улице Чернышевского.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 27 августа неизвестный унес из магазина два флакона туалетной воды Lacoste.
Сумма ущерба превысила 3 тыс. рублей.
По подозрению в грабеже задержан 16-летний студент, который рассказал, что продал парфюм неизвестному у парка «Липки».
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU