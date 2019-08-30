В Саратове студент украл и продал прохожему элитный парфюм

СЕГОДНЯ 09:50 2019-08-30T09:50:00+03:00

Он во всем признался

Изменить размер текста: A A

Полиция Волжского района раскрыла кражу из магазина на улице Чернышевского.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 27 августа неизвестный унес из магазина два флакона туалетной воды Lacoste.

Сумма ущерба превысила 3 тыс. рублей.

По подозрению в грабеже задержан 16-летний студент, который рассказал, что продал парфюм неизвестному у парка «Липки».

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU