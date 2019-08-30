В Энгельсе рецидивист ограбил магазин ради трех бутылок коньяка
Мужчину поймали
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Полиция Энгельсского района раскрыла грабеж из магазина на улице Ломоносова.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 49-летний управляющий торговой точки сообщил, что преступление совершено 29 августа.
Предполагаемого злоумышленника задержали, им оказался 32-летний рецидивист из Новых Бурас, который во всем признался.
На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU