В Энгельсе рецидивист ограбил магазин ради трех бутылок коньяка

СЕГОДНЯ 09:38 2019-08-30T09:38:44+03:00

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Полиция Энгельсского района раскрыла грабеж из магазина на улице Ломоносова.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 49-летний управляющий торговой точки сообщил, что преступление совершено 29 августа.

Предполагаемого злоумышленника задержали, им оказался 32-летний рецидивист из Новых Бурас, который во всем признался.

На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU